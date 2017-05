Actualidade

O candidato à presidência do Sporting de Braga António Pedro Peixoto negou hoje que o seu diretor desportivo vá ser Dito, atual treinador do Famalicão, como tinha avançado António Salvador, atual presidente e também candidato.

"Toda a gente sabe que o seu diretor desportivo é o Dito, mas era importante perceber se, como 'expert' no direito desportivo, foi ele [António Pedro Peixoto] quem fez o contrato do Dito para o Famalicão e se tem alguma [relação de] trabalho com o Famalicão nessa questão dos contratos", disse hoje António Salvador à margem de mais uma iniciativa de campanha.

António Pedro Peixoto respondeu ao atual presidente dos minhotos no decurso de uma visita ao final do dia ao Bragalona FC e Associação Merelim S. Paio.