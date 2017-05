Actualidade

Mafra tornou-se hoje no primeiro município do país a decidir acabar com a concessão a privados do abastecimento de água à população e fazer regressar a gestão a serviços municipalizados, com decisões tomadas em Assembleia Municipal.

A Assembleia Municipal de Mafra autorizou o resgate a concessão de água e saneamento indemnizando a concessionária Be Water em 16 milhões de euros, a consequente criação dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Mafra e a contração de um empréstimo bancário no valor de 22 milhões de euros.

As decisões foram aprovadas pelo PSD, PS, CDS-PP e abstenções da CDU, um momento considerado "histórico para o concelho", assistido por cerca de uma centena de populares.