O Departamento de Estado norte-americano anunciou, na quinta-feira, sanções contra o presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) da Venezuela, Maikel Moreno, e outros sete magistrados daquele organismo.

Segundo o Departamento de Estado, os magistrados "são responsáveis por uma série de decisões judiciais que usurparam a autoridade da Assembleia Nacional (parlamento), eleita democraticamente, permitindo inclusive que o Executivo governasse por decreto de emergência, restringindo assim os direitos e frustrando a vontade do povo venezuelano".

O texto da decisão explica que desde janeiro de 2016 a oposição detém a maioria parlamentar e "o povo venezuelano está a sofrer com uma economia em colapso provocada pela má administração e corrupção do seu Governo, e os membros do STJ agravaram a situação ao interferirem de forma consistente na autoridade do poder legislativo".