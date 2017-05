Actualidade

Os médicos de família sugerem que o Governo passe a criar um número mínimo de unidades de saúde familiar que devem abrir por ano, ao invés de estabelecer um número máximo, como acontece atualmente.

O presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF), Rui Nogueira, considera que "subsiste um princípio incrível" de definir um limite máximo para as unidades de saúde familiar (USF) que podem abrir durante um ano.

Em declarações à agência Lusa a propósito do Dia Mundial do Médico de Família, que hoje se assinala, o responsável considerou que se devia inverter a lógica e fixar antes um patamar mínimo para as USF a abrir.