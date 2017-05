Actualidade

A Venezuela condenou na quinta-feira as sanções impostas pelo Departamento do Tesouro norte-americano a oito magistrados do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) e acusou Washington de violar as leis internacionais e venezuelanas.

"A Venezuela condena as sanções unilaterais e extra-territoriais do Departamento do Tesouro dos EUA contra magistrados do máximo tribunal", escreveu a ministra de Relações Exteriores na conta na rede de mensagens instantâneas Twitter.

Delcy Rodriguez afirmou ser "inaudito e inadmissível que os Estados Unidos imponham sanções à um poder público soberano e independente, violando leis internacionais e venezuelanas".