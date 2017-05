Actualidade

A Coreia do Norte celebrou o último lançamento de mísseis com um desfile nas ruas de Pyongyang para os cientistas e técnicos responsáveis pelo teste de armamento, informou hoje a agência estatal KCNA.

Milhares de cidadãos aplaudiram na quinta-feira, na capital norte-coreana, os responsáveis pelo lançamento do "Hwasong 12", o míssil de médio alcance que Pyongyang disparou no domingo, de acordo com o texto e fotografias publicadas pela KCNA.

"As ruas da nossa capital, Pyongyang, encheram-se com uma atmosfera festiva para dar as boas-vindas aos cientistas da defesa nacional", afirmou.