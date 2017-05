Actualidade

O Presidente chinês assegurou hoje ao novo enviado sul-coreano para as relações com Pequim, Lee Hae-chan, que está disposto a devolver as relações bilaterais "à normalidade", após tensões pela instalação do sistema antimísseis THAAD.

Num encontro, em Pequim, Xi Jinping sublinhou a Lee a importância dos laços bilaterais e esperou que a China e a Coreia do Sul possam "salvaguardar os avanços [na relação bilateral] alcançados com tanto esforço", noticiou a agência oficial chinesa Xinhua.

No Grande Palácio do Povo de Pequim, o Presidente chinês pediu a consolidação da confiança mútua e gestão das diferenças dos dois países para que possam recuperar a relação, "com base no entendimento e respeito mútuo", em breve.