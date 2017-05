Actualidade

O Ministério da Agricultura de Angola proibiu a importação de carne proveniente de 21 estabelecimentos brasileiros em investigação naquele país, conforme despacho de 09 de maio a que a Lusa teve hoje acesso.

Em causa está o escândalo da carne exportada por empresas brasileiras em investigação por suspeitas de adulteração de produto estragado com recurso a químicos, conhecido em março e desde então também em investigação em Angola.

No despacho assinado pelo ministro da Agricultura, Marcos Nhunga, refere-se que as autoridades brasileiras confirmaram "as referidas irregularidades" e interditaram 21 estabelecimentos empresariais.