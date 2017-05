Actualidade

Um lince ibérico, que nasceu em Espanha, mas tinha sido libertado na quinta-feira no núcleo populacional do vale do Guadiana, onde decorre o processo de reintrodução da espécie, morreu atropelado na zona de Mértola, distrito de Beja.

Em comunicado, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) adiantou que o lince, denominado Neco, foi encontrado por um morador na quinta-feira à noite na Estrada Municipal entre Mértola e Corte Gafo de Cima, distrito de Beja.

"O animal, que apresentava sinais de morte recente, foi recolhido por uma Vigilante da Natureza do Departamento Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo pelas 00:30 de hoje e será reencaminhado para necropsia para apuramento de todos os fatores potencialmente associados à sua morte", refere o ICNF.