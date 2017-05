Actualidade

O lucro da Euronext baixou 9% no primeiro trimestre do ano para 43,9 milhões de euros, com o benefício por ação a fixar-se nos 0,63 euros, menos do que os 0,69 euros obtidos no mesmo período de 2016.

De acordo com a gestora das bolsas de Amsterdão, Bruxelas, Lisboa, Londres e Paris, o trimestre foi "resiliente", apesar dos volumes de negociação mais leves.

O EBITDA (lucro antes de impostos, amortizações e depreciações) desceu também para os 70,5 milhões de euros (71,8 milhões de euros em igual período de 2016), o que representa uma margem operacional de 55,7% (56,8% em 2016).