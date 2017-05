Actualidade

A agência de notação financeira Moody's espera que a recuperação da economia em Portugal prossiga, estimando um crescimento do PIB de 1,7% este ano e 1,4% em 2018, abaixo das estimativas do Governo que apontam para um crescimento da economia de 1,9% no próximo ano.

O défice, por sua vez, deverá deteriorar-se para 2% do PIB em 2018, refere a Moody's.

A Moody's sinaliza porém o elevado nível de dívida pública, estimando que esta cairá gradualmente, ainda que se deva fixar em torno de 125% do PIB em 2020.