O arqueólogo da Universidade de Coimbra (UC) Ricardo Cabral está no Curdistão, ao abrigo de um projeto do British Museum, para dar formação a iraquianos no levantamento e registo 3D de artefactos daquele país.

Ricardo Cabral desenvolve trabalho no Curdistão iraquiano desde 2012, integrando um projeto do Centro de Estudos de Arqueologia, Artes e Ciências do Património da UC e da Universidade da Pensilvânia em Kani Shaie, onde recorre à digitalização 3D para registar e preservar os objetos encontrados.

Face ao trabalho feito em Kani Shaie, o British Museum decidiu convidar o arqueólogo de Coimbra para integrar um projeto de formação e de investigação, no valor de 2,9 milhões de libras, que, ao longo de cinco anos, vai envolver 50 arqueólogos do Iraque.