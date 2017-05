Actualidade

O economista Olivier Blanchard considera que Portugal "consegue pagar a dívida sozinho" e que não deve sequer iniciar o debate da renegociação porque isso teria um "enorme custo de credibilidade" e iria colar o país à imagem da Grécia.

"Renegociar a dívida no sentido de perdoar capital não tem sentido para Portugal. Acho que Portugal consegue [pagar a dívida] por si e tentar [iniciar este debate] teria um enorme custo para a credibilidade", afirmou o antigo economista do Fundo Monetário Internacional (FMI) num encontro com jornalistas a propósito do estudo "Portugal: daqui para onde?", sobre os desafios do país nos próximos 10 anos, que assinou em co-autoria com Pedro Portugal.

Blanchard disse mesmo que uma decisão neste sentido faria com que Portugal "fosse visto como a Grécia" e "a última coisa que [o país] quer é ser visto como a Grécia".