Actualidade

O economista Olivier Blanchard aconselha "cautela" em relação ao crescimento do primeiro trimestre deste ano, alertando que "não vai durar" e que "um pássaro não faz a primavera".

Num encontro com jornalistas a propósito do estudo "Portugal: daqui para onde?", assinado por Blanchard e pelo economista Pedro Portugal sobre os desafios do país para os próximos 10 anos, o economista francês disse que "é preciso ter cautela" em relação ao desempenho da economia portuguesa no primeiro trimestre, que cresceu 1% face ao trimestre anterior e 2,8% em termos homólogos.

"Não acho que vá durar. As previsões para o crescimento da produtividade ainda não são muito boas, há ainda muitas dimensões em que as coisas não estão bem", advertiu.