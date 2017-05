Actualidade

As temperaturas máximas vão subir no sábado entre 5 e 10 graus Celsius em Portugal continental, prevendo-se que em algumas regiões do país cheguem aos 34/35 graus, disse à agência Lusa a meteorologista Maria João Frada.

"No sábado vamos ter uma subida significativa dos valores da temperatura máxima da ordem dos 05 a 10 graus e no domingo esta subida estende-se às mínimas na ordem dos 4 a 10 graus, com exceção do Algarve", adiantou à Lusa a especialista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com Maria João Frada, no fim de semana e na generalidade do território as temperaturas vão variar entre os 30 e os 34/35 graus, com exceção da zona da Serra da Estrela e do Algarve.