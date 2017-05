Actualidade

A Quercus identificou este ano 396 praias que apresentam águas com qualidade excelente, mais 14 do que em 2016, sendo Albufeira o concelho com maior número, seguido de Vila Nova de Gaia.

Do total das praias com a distinção Qualidade de Ouro, 339 praias estão em Portugal continental, 38 na Região Autónoma dos Açores, e 19 na Região Autónoma da Madeira, anunciou hoje a associação de conservação da natureza.

Na comparação com 2016, este ano a lista contempla igual número de praias interiores, que são 36, mais uma de transição, totalizando nove, e mais 13 praias costeiras, passando para 351.