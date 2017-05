Actualidade

A maioria do pescado consumido em Portugal e nos países mediterrânicos é importado, de acordo com a World Wildlife Fund (WWF), que aponta a pesca industrial e ilegal como causas para a falta de peixe no Mediterrâneo.

Das 7,5 milhões de toneladas de pescado comidas por ano nos países mediterrânicos, só 2,75 milhões são apanhadas internamente.

Portugal, com um consumo de 56,8 quilos por pessoa, é, a par de Espanha, Croácia, França, Grécia, Itália e Eslovénia, um dos países acima da média europeia de consumo de peixe, que se situa nos 22,9 quilos 'per capita'.