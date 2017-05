Eurovisão

A Assembleia da República aprovou hoje, por unanimidade e com palmas de pé, um voto de saudação a Salvador e Luísa Sobral pela vitória no Festival da Eurovisão, em Kiev, com os dois irmãos a assistirem nas galerias à votação.

Salvador e Luísa Sobral, que testemunharam a votação entre alunos das várias escolas que assistiram ao plenário, levantaram-se no momento do voto e em sinal de agradecimento.

Os deputados aplaudiram de pé o momento de aprovação do voto.