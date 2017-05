Actualidade

A secretária de Estado do Turismo garantiu hoje que o Governo "irá mexer no que é preciso" e informou que decorrerá este ano uma ligação aérea teste entre Portugal e Japão, no âmbito da estratégia de captação de mercados.

No plenário da Assembleia da República, Ana Mendes Godinho quis notar a diferença entre o executivo socialista e o anterior, formado pelo PSD/CDS-PP, referindo que agora "mexe-se no que é preciso" e que há "políticas públicas sempre que é preciso", já que "ao contrário de outras opiniões, não se concorda que o Turismo anda por si".

Recordando os crescimentos recordes na área do Turismo, como o registo de pelo menos um milhão de turistas em todos os meses, a governante indicou ainda a existência de 138 novas operações aéreas, incluindo novos destinos e alargamento de ligações a todo o ano.