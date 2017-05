Actualidade

A Sociedade Instaladora de Mercados Abastecedores (SIMAB) obteve em 2016 "o melhor resultado consolidado de sempre", atingindo um resultado líquido recorrente positivo de 4,9 milhões de euros, mais 18% do que no ano anterior, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a empresa de capitais públicos que presta serviços de conceção, instalação, dimensionamento, revitalização e modernização de mercados abastecedores e municipais refere ainda uma subida de cinco pontos percentuais, para 68,5%, da margem do EBITDA (resultados antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) recorrente, "refletindo o efeito conjugado do aumento do volume de negócios e da redução dos gastos operacionais".

"O reforço da capacidade de geração de 'cash-flow' e uma criteriosa política de investimentos permitiram, em 2016, uma redução da dívida financeira em 6,8 milhões de euros (-10%), fatores que permitem enfrentar com maior confiança os desafios de desenvolvimento e crescimento para o futuro", sustenta a SIMAB.