Actualidade

A Câmara Municipal de Celorico da Beira anunciou hoje que está a promover o queijo Serra da Estrela no Japão, em conjunto com outros produtos endógenos de "elevada qualidade" produzidos no concelho.

Segundo a autarquia de Celorico da Beira, no distrito da Guarda, o queijo produzido com leite de ovelha está a ser promovido no mercado japonês através da Associação de Amizade Portugal Japão (AAPJ).

"No final de 2016, surgiu a possibilidade de projetar os produtos do concelho internacionalmente, mais em concreto no mercado japonês, onde, com o apoio da AAPJ, o Solar do Queijo Serra da Estrela espera mostrar o concelho, a região e os produtos regionais de elevada qualidade", refere o município em comunicado hoje enviado à agência Lusa.