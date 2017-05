Rali de Portugal

O piloto português José Pedro Fontes e a sua navegadora, Inês Ponte, foram hoje transportados para o Hospital de Viana do Castelo, após um acidente no Rali de Portugal, anunciou a organização da sexta prova do Mundial.

De acordo com a assessoria de comunicação da prova, Inês Ponte foi transportada de helicóptero e José Pedro Fontes de ambulância, depois de o Citroen DS3 R5 do bicampeão nacional ter embatido num eucalipto, 400 metros após a partida para os 26,7 quilómetros da segunda especial, em Viana do Castelo.

José Pedro Fontes foi o último a partir para a segunda prova especial de classificação do Rali de Portugal, a primeira do dia. A 51.ª edição do Rali de Portugal, a disputar até domingo, voltou este ano a integrar o campeonato nacional, que é liderado pelo piloto lisboeta.