Nuno Espírito Santo, treinador do FC Porto, despediu-se hoje das conferências de imprensa de antevisão esta época futebolística, deixando no ar a possibilidade de continuar à frente da equipa portista.

Na conferência de imprensa de antevisão à visita dos 'dragões' ao Moreirense, no domingo, da 34.ª e última jornada da I Liga, técnico referiu ainda a necessidade de vencer este último jogo e admitiu que já começou a pensar na próxima época.

"Esta semana foi uma semana normal. Ainda falta um jogo. Mas claro que já permitiu iniciar uma análise distante para encontrar as melhores soluções para o FC Porto e para manter rumo para o sítio onde o clube que merece estar", afirmou o treinador dos 'dragões' que acrescentou ainda: "A grande confiança do treinador é um contrato que existe. Foi-nos encarregue uma missão e estamos todos focados nisso. Tudo em prol do FC Porto".