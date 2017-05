Actualidade

Um documentário sobre os 50 anos de carreira do "mestre da guitarra portuguesa", António Chainho, que recorda os passos do músico "desde a infância até aos grandes palcos da música do mundo", estreia sábado, em Santiago do Cacém.

O documentário segue o percurso de vida de António Chainho, desde São Francisco da Serra, no concelho de Santiago do Cacém, de onde é natural o músico, até aos palcos da música um pouco por todo o mundo, onde tocou com artistas como Pedro Abrunhosa, Rui Veloso, Paulo de Carvalho, Rão Kyao ou Vanessa da Matta, que participam no filme de 40 minutos.

Produzido a propósito das comemorações dos 50 anos de carreira de António Chainho, o documentário é realizado pelo jornalista Luís Godinho, que lançou o desafio de traçar o percurso do músico alentejano "desde a aldeia onde começou a aprender música de ouvido", até chegar aos "grandes palcos do mundo".