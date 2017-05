Actualidade

Os ministros do Trabalho do G20 comprometeram-se hoje a melhorar a ocupação das mulheres, fomentar a integração laboral de imigrantes e refugiados, reduzir a desigualdade salarial e o desemprego jovem e garantir condições dignas nas cadeias de produção internacionais.

Estes objetivos foram destacados no documento final assinado no fim da cimeira ministerial de dois dias que hoje terminou na localidade de Bad Neuenahr-Ahrweiler (oeste da Alemanha).

"Vamos trabalhar juntos para que todas as pessoas possam beneficiar da digitalização do mercado laboral e que as mulheres e homens partilhem por fim da responsabilidade do trabalho e da família", afirmou num comunicado a ministra alemã, a social-democrata, Andrea Nahles.