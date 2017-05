Eurovisão

O músico Salvador Sobral afirmou hoje que espera que a vitória no Festival Eurovisão da Canção "possa dar uma fatia um bocadito maior do orçamento à Cultura, que tem sido bastante esquecida".

O músico falava aos jornalistas no final de um almoço com o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, ao lado da cantora e irmã Luísa Sobral e do ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes.

"Amar pelos Dois", a canção interpretada por Salvador Sobral com letra e música de Luísa Sobral que deu a vitória a Portugal, obteve 758 pontos na votação combinada dos júris nacionais e do público, na final do festival disputada em Kiev, na Ucrânia.