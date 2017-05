Actualidade

O FC Porto prosseguiu hoje a preparação do jogo com o Moreirense, da 34.ª e última jornada da I Liga de futebol, com uma sessão que marcou o regresso ao relvado do guarda-redes João Costa.

De acordo com a nota publicada no sítio dos 'dragões', o treinador Nuno Espírito Santo teve a oportunidade de ver no relvado o guarda-redes João Costa, que entrou na etapa final da recuperação da intervenção cirúrgica a que foi submetido em 13 de fevereiro.

O guarda-redes João Costa, de 21 anos, foi operado a uma lesão no menisco do joelho esquerdo, no Porto, por uma equipa liderada pelo especialista José Carlos Noronha, e voltou a integrar a preparação do plantel principal após um longo período de recuperação.