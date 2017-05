Timor-Leste

Francisco Guterres Lu-Olo tomou hoje posse como o quarto presidente desde a restauração da independência de Timor-Leste numa sessão solene do Parlamento Nacional realizada num recinto em Tasi Tolo, nos arredores de Díli.

"Juro, por Deus, pelo povo e por minha honra, cumprir com lealdade as funções em que sou investido, cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis e dedicar todas as minhas energias e capacidades à defesa e consolidação da independência e da unidade nacionais. Aos 20 dias do mês de maio, o Presidente da República Francisco Guterres Lu-Olo", disse, poucos minutos antes das 00:00 hora local de 20 de maio (16:00 de 19 de maio hora de Lisboa).

Lu-Olo, que venceu as eleições presidenciais de 20 de março, sucedeu a Taur Matan Ruak que completou cinco anos de mandato e é o sexto presidente de Timor-Leste, tendo em conta Francisco Xavier do Amaral, que proclamou a independência a 28 de novembro de 1975, e o seu sucessor Nicolau Lobato.