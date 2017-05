Actualidade

O reitor da Universidade de Coimbra (UC), João Gabriel Silva, apontou hoje alguns fracassos do poder local democrático, entre eles a centralização do país e a falta de desenvolvimento harmonioso.

A maior parte do país está desertificada, o país "está centralizado e houve uma perda da atividade económica nas zonas mais periféricas e, portanto, do ponto de vista do desenvolvimento harmonioso do território", Portugal e o poder local "fracassaram", disse o reitor, que intervinha no colóquio internacional 'Poder local democrático: 40 anos depois", que decorre hoje e no sábado na Faculdade de Direito da UC.

"Não há dúvidas de que muitos indicadores melhoraram drasticamente" e que Portugal está a evoluir positivamente e "está muito melhor do que há 40 anos", reconhece João Gabriel Silva, "mas [o país] não está a dar passo nenhum para distribuir as estruturas nacionais", sustentou.