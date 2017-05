Actualidade

Taipé pediu a Pequim para reativar os mecanismos de diálogo e negociação, suspensos unilateralmente há um ano, depois da eleição de Tsai Ing-wen, a Presidente nacionalista que continua a defender nova relação com a China.

O Conselho para os Assuntos da China Continental de Taiwan (CACC) indicou que o "Governo insiste em manter os atuais mecanismos entre as duas partes do Estreito da Formosa, tendo em conta os direitos e interesses do povo".

O mesmo órgão reiterou "o compromisso de manter o 'status quo'" na relação com a China continental, ou seja, não declarar a independência da ilha.