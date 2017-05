Actualidade

O selecionador português, Fernando Santos, vai divulgar no dia 25 de maio a lista de convocados para o duelo com a Letónia, de qualificação para o Mundial2018 de futebol, e para a participação na Taça das Confederações.

De acordo com uma nota publicada no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a divulgação dos eleitos de Fernando Santos vai decorrer na Cidade do Futebol, em Oeiras, e terá início às 12:00.

Portugal tem um particular agendado para o dia 03 de junho com o Chipre, no Estoril, e, no dia 09, defronta a Letónia, em Riga, em jogo do grupo B de apuramento para o Campeonato do Mundo de 2018.