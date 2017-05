Actualidade

O treinador do Sporting, Jorge Jesus, anunciou hoje que se vai manter no clube e cumprir o contrato que o liga aos 'leões' até final da temporada 2018/2019 da I Liga de futebol.

"Já tive reuniões com o presidente Bruno de Carvalho a projetar o futuro do Sporting", disse o técnico 'leonino', em declarações à Sporting TV, reafirmando a sua continuidade no clube e a intenção de ser campeão no Sporting, objetivo que trouxe desde que entrou no clube.

A continuidade do treinador do Sporting foi colocada em dúvida nos últimos dias por alguns órgãos de comunicação social, que chegaram a noticiar a realização de várias reuniões entre treinador e presidente, mas Jorge Jesus referiu-se apenas a reuniões de trabalho, tendo em vista já a próxima época.