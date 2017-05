Actualidade

O presidente do PSD disse hoje em Torres Vedras que "é muito importante" Portugal sair do procedimento de défice excessivo para a estabilidade, mas incitou o Governo a deixar-se do "espetáculo" da "retórica" e avançar com reformas.

A saída de Portugal do procedimento de défice excessivo, que a Comissão Europeia deverá anunciar na segunda-feira a Portugal, "é muito importante", reconheceu Pedro Passos Coelho.

"Fizemos o que era preciso e também por isso estamos com condições que não são comparáveis ao tempo da bancarrota, que são de má memória", admitiu o social-democrata.