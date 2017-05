Actualidade

O secretário-geral do PS, António Costa, defendeu hoje em Penafiel que cumprir as promessas como tem feito o Governo "é essencial para recuperar a confiança dos cidadãos nas instituições democráticas".

"Fazer o que fizemos [no Governo] é essencial para recuperar a confiança dos cidadãos nas instituições democráticas, para que os cidadãos voltem a acreditar que vale a pena votar porque com o voto decidem e com o voto mudam aquilo que é necessário mudar", afirmou.

Costa acrescentou: "É assim que nós sabemos estar na política, é assumindo compromissos com os cidadãos e honrando os compromissos com os cidadãos. Para o PS, palavra dada é palavra honrada. É assim no país, será assim em Penafiel".