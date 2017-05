Actualidade

A Câmara de Alenquer inaugura hoje o Museu Damião de Góis e das Vítimas da Inquisição para, através da vida e obra deste historiador e humanista do Renascimento, atrair turistas à vila onde nasceu.

"Até agora tínhamos uma estátua de Damião de Góis junto ao tribunal e temos a sua sepultura na Igreja de São Pedro, classificada como monumento nacional, mas Alenquer não tinha até agora um museu dedicado a Damião de Góis", justificou o vice-presidente da Câmara, Rui Costa, à agência Lusa.

Através de uma mesa digital e de painéis expositivos, o museu dá a conhecer como era a vila de Alenquer no século XVI, a vida e obra de Damião de Góis e a sua relação com a sua época e com a Inquisição, a comunidade judaica e as manifestações da Inquisição na vila.