PR/Luxemburgo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, realiza entre terça e quinta-feira uma visita de Estado ao Luxemburgo, que inclui contactos com as autoridades luxemburguesas e com a comunidade portuguesa, segundo fonte da Presidência.

De acordo com o programa da visita de Estado, a sétima de Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente chega ao Luxemburgo na segunda-feira, mas não tem agenda.

A maioria dos encontros oficiais está reservada para terça-feira, dia 23, quando será recebido pelos Grão-duques do Luxemburgo, Henrique e Maria Teresa, seguindo-se a deposição de uma coroa de flores no Monumento Nacional da Solidariedade Luxemburguesa.