Actualidade

A associação 'ALMA, Gardien(nes) d'Immeubles à Paris', fundada por portugueses, vai organizar o 1.º Salão para Porteiros na capital francesa, a 3 de junho, com ofertas de trabalho, de formação e conselhos para uma profissão "bastante isolada".

"O objetivo deste primeiro salão é juntar profissionais e visitantes e dar o máximo de informações aos porteiros que continuam a estar bastante isolados. Depois, o objetivo é o recrutamento mas também dar informações sobre riscos ligados à profissão, assim como o material e vestuário ligado à segurança do trabalho diário", disse à Lusa Elisabeth Oliveira, presidente da associação.

No salão, estará disponível "ajuda na redação dos currículos e nas cartas de motivação" e deverão estar presentes o centro de emprego francês Pôle Emploi, organismos de formação e de segurança no trabalho, assim como a Cruz Vermelha "para ensinar os gestos que salvam pois é frequente o porteiro ser a primeira pessoa a chegar ao local de um incidente ocorrido no prédio".