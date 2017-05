Actualidade

O PSD questionou o Governo sobre a fundamentação do plano estratégico que prevê a deslocação de bombeiros entre Lisboa e Viana do Castelo de comboio no combate aos incêndios no próximo verão, considerando-a uma "medida avulsa".

"Esta semana, na Comissão de Agricultura e do Mar o Secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, anunciou que 90 bombeiros, neste verão, vão deslocar-se de Lisboa para os incêndios de Viana de Castelo de autocarro e de comboio", refere a pergunta do PSD dirigida à ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, e que deu entrada no parlamento na sexta-feira à noite.

Os sociais-democratas citam ainda que na referida audição, o Governo disse ter feito um protocolo com a CP e as "viagens serão às quartas-feiras, a partir das 06:00 e com regresso a Lisboa às 18:00" e deu como justificação evitar que as "corporações cheguem cansadas aos teatros de operações" e, ao mesmo tempo, "evitar o desgaste" das viaturas e os acidentes.