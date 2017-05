Actualidade

Um taxista de 74 anos foi hoje agredido de madrugada, no Porto, com murros na cabeça por um homem que lhe tentou roubar o dinheiro, disse hoje o oficial de dia do Comando Metropolitano da PSP do Porto.

De acordo com a fonte, o agressor terá entrado no táxi, cerca das 03:00, na Rotunda da Boavista, pedindo para ser transportado até à Rua dos Clérigos. Chegados ao local, quando o condutor passava a fatura, o individuo exigiu-lhe todo o dinheiro e começou a agredi-lo, de forma violenta, com murros na cabeça.

A vítima sofreu escoriações e hematomas tendo sido transportada pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para o Hospital de Santo António, que fica próximo do local do crime.