Actualidade

O moderado Hasan Rohani foi reeleito Presidente do Irão por mais quatro anos com 57% dos votos, de acordo com os resultados definitivos das eleições presidenciais realizadas na sexta-feira e hoje anunciados.

O ministro do Interior, Abdolreza Rahmani Fazli, anunciou hoje numa conferência de imprensa que Rohani obteve mais de 23 milhões de votos, enquanto o seu principal rival, o clérigo conservador Ebrahim Raissi, obteve mais de 15 milhões, obtendo 38,5%.

"41,2 milhões de iranianos participaram [na sexta-feira] nas eleições presidenciais", representando uma taxa de participação de 73%, anunciou Abdolreza Rahmani Fazli, em direto, na televisão estatal Irib.