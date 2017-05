Actualidade

O presidente do Conselho Metropolitano do Porto, Emídio Sousa, defendeu hoje que o Europarque, em Santa Maria da Feira, deve ser considerado no processo de escolha do local para a realização do Festival Eurovisão da Canção de 2018.

"A Área Metropolitana do Porto tendo um equipamento de excelência como o Europarque, localizado em Santa Maria da Feira, poderia vir a receber o festival da Eurovisão. Penso que com uma verba, talvez, inferior a 10 milhões de euros, seria possível realizar o evento", afirmou Emídio Sousa, em declarações à Lusa.

Emídio Sousa, que é também presidente da Câmara de Santa Maria da Feira, salientou que o Centro de Congressos Europarque não só reúne as condições necessárias para acolher eventos de grande dimensão como o Festival Eurovisão da Canção, como, num raio de 30 quilómetros, dispõe de "mais de oito mil quartos, fica próximo do aeroporto e das grandes linhas ferroviárias".