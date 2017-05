Actualidade

O presidente do Irão, Hassan Rohani, reeleito para um segundo mandato de quatro anos, considerou hoje que os iranianos escolheram a via do "entendimento com o mundo" e recusaram um regresso a um passado de isolamento internacional.

"A mensagem do nosso povo foi claramente expressada", disse, numa intervenção transmitida pela televisão, Hassan Rohani, reeleito na sexta-feira à primeira volta com 57% dos votos.

Rohani, um clérigo moderado, conseguiu quebrar o isolamento do país e foi sob a sua gestão que, em 2015, o Irão concluiu um acordo nuclear com as potências internacionais.