Actualidade

O Vitória de Setúbal venceu hoje em casa do Nacional por 2-1, em jogo da 34.ª e última jornada da I Liga de futebol, que já não decidia nada em relação à classificação das duas equipas.

Os sadinos, que já tinham assegurado a permanência há algumas jornadas, marcaram por Edinho, aos 74 minutos, e por Zé Manuel, aos 90, tendo Zequinha ainda igualado para os já despromovidos insulares, aos 88, na conversão de uma grande penalidade.

Com este triunfo, o Vitória de Setúbal sobe ao 11.º lugar com 38 pontos, enquanto o Nacional fecha o campeonato na última posição com apenas 21 pontos.