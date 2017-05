Rali de Portugal

O francês Sébastien Ogier (Ford Fiesta) segurou hoje a liderança do Rali de Portugal, sexta prova do Mundial, após 15 provas especiais de classificação, apesar da pressão do belga Thierry Neuville.

O tetracampeão e líder do campeonato do mundo, que procura o quinto triunfo na prova lusa, instalou-se no primeiro lugar após um toque do estónio e companheiro de equipa Ott Tänak, na 12.ª classificativa.

Ogier, que hoje foi o mais rápido em três troços cronometrados, detém 16,8 segundos sobre Neuville (Hyundai i20), terceiro do Mundial, que venceu duas classificativas, enquanto o espanhol Dani Sordo (Hyundai i20) segue no terceiro posto, a 51,3.