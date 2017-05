Actualidade

O Movimento de Utentes dos Serviços Públicos (MUSP) do distrito de Santarém decidiu hoje promover a 09 de junho uma concentração em frente à estação ferroviária do Entroncamento em defesa da requalificação desta estrutura.

Esta foi uma das decisões saídas do sexto encontro distrital das comissões de utentes de serviços públicos, que se realizou em Rio Maior, e onde foi igualmente aprovada a proposta de deslocação ao Ministério da Saúde, em Lisboa, para entrega do abaixo-assinado "vamos melhorar as Urgências no Médio Tejo" e de um "documento de análise" dos cuidados de saúde no distrito de Santarém.

No âmbito das acessibilidades, o movimento decidiu elaborar um documento sobre as estruturas rodoviárias e ferroviárias no distrito de Santarém, a entregar na delegação da Infraestruturas de Portugal, e promover "iniciativas simbólicas" junto das encostas da cidade de Santarém e das pontes de Constância e da Chamusca.