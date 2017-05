Actualidade

O bastonário da Ordem dos Advogados afirmou hoje que há um "problema de prioridades políticas" e a Justiça não é encarada como um "bem essencial", defendendo um "pacto de regime" para o setor.

"Temos um problema de prioridades políticas. Quando o Ministério da Justiça tem 50% das suas receitas por força do Orçamento Geral do Estado (...) é evidente que estamos a olhar para a Justiça não como bem essencial", defendeu Guilherme Figueiredo, em declarações à Lusa, à margem de uma cerimónia que assinalou o Dia do Advogado em Braga.

Para o bastonário, é necessário trabalhar "no sentido de firmar um pacto de regime, de enquadrar politicamente aqueles que são os representantes da República e aqueles que são os porta-voz da sociedade civil".