Actualidade

Um golo de Kalaica, aos 90 minutos, permitiu hoje ao Benfica, que se sagrou tetracampeão nacional na semana passada, empatar 2-2 em casa do Boavista, em jogo da 34.ª e última jornada da I Liga de futebol.

Os 'axadrezados', que na primeira volta também estiveram a vencer por 3-0 e permitiram o empate, chegaram aos 2-0 com golos de Renato Santos, aos 16 minutos, e de Schembri, aos 52, mas a equipa 'encarnada', que hoje viu muitos jogadores serem poupados para a final da Taça, ainda conseguiu reagir e chegar à igualdade, com golos de Mitroglou, aos 71, e de Kalaica, aos 90.

Com este empate, o Benfica fecha o campeonato na primeira posição com 82 pontos, para já mais seis do que o FC Porto, segundo e que só joga no domingo, enquanto os 'axadrezados' vão terminar o campeonato no nono posto com 43.