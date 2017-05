Venezuela

A oposição venezuelana anunciou hoje que vai continuar a marchar todos os dias até que sejam marcadas eleições que permitam afastar o Presidente Nicolás Maduro do poder.

"Vamos exigir que cesse a repressão, marcharemos todos os dias que sejam necessários até que haja uma mudança democrática no país", disse aos jornalistas o ex-candidato presidencial opositor Henrique Capriles Radonski, no dia em que os venezuelanos participaram, em várias cidades, nas concentrações com o lema "Somos milhões pela mudança".

Em Caracas, a oposição concentrou-se em seis pontos distintos (Santa Fé, Altamira, Petare, Caurimare, Bello Monte, Chacaíto e Santa Mónia) de onde marcharam até à auto-estrada Francisco Fajardo, naquela que foi, segundo os organizadores, a maior manifestação realizada até hoje.