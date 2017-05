Actualidade

Os bombeiros e a GNR estão a efetuar buscas para encontrar um homem que desapareceu no rio Guadiana, na zona de Mértola, Beja, quando seguia com outros dois num caiaque, disseram fontes da Proteção Civil e da GNR.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou à agência Lusa que três homens seguiam num caiaque no rio Guadiana, tendo dois deles caído à água, na zona do Pulo do Lobo, e depois saído do rio, dando o alerta para o facto de terem perdido o contacto com o outro homem, que alegadamente seguiu no caiaque.

Segundo a mesma fonte, os dois homens que caíram à água foram assistidos no local onde saíram do rio.