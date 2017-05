Actualidade

O Presidente do Brasil, Michel Temer, afirmou no sábado que é vítima de um plano preparado por "bandidos" que "saquearam o país e querem sair impunes", após ser acusado de corrupção.

"Fui vítima de bandidos que saquearam o país nos governos passados e não obtiveram acesso ao nosso. E negociaram um acordo pelo qual querem sair impunes", afirmou em entrevista ao jornal O Estadão.

Temer negou novamente ter dado o aval para a alegada compra do silêncio do ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha, preso por corrupção, e expressou a sua estranheza com o facto de a confissão da empresa JBS à Justiça ter acontecido no "momento em que a economia começa a recuperar".